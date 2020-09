Engelund tok initiativ då han meinte tilrådinga frå fylkeskommunen var for passiv:

Vedtok start av arbeidet med reguleringsplan for "hompetitten-vegen" fv 60

Då samferdsleutvalet i Møre og Romsdal skulle behandle reguleringsplan for fv. 60 gjennom Hornindal (den berømte «homtepitten»-strekninga Røyrshus- Tomasgard), meinte kommunepolitikar Eldar Engelund at administrasjonen var alt for passiv i si tilråding. Resultat: Utvalet har no samrøystes har vedteke å starte opp reguleringsplanarbeidet.