Høgre: – Det er nesten komisk. Sp: – Vi har eit regelverk å halde oss til

Nyhende

I to av sakene var tilrådinga frå kommunedirektøren å gje Nygård Camping og Stryn Hotel ein prikk kvar for brot på alkohollova. Nygård Camping for mellom anna å ha ein illustrasjon på bardisken med alkoholpositiv tekst, og Stryn Hotel for mellom anna å ha ei klokke med ein Baileys-logo på veggen.