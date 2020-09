Nyhende

– Eg tykkjer det var veldig interessant. Det er freistande å seie at bodskapen vi høyrde no er den vi prøvde få fram for fleire år sidan, seier ordførar Per Kjøllesdal, som meiner at den betydeleg kostnadsreduksjonen ein får gjennom smalare vegbane og at ein går vekk frå planfrie kryss, styrkar sjansane for tidlegare realisering.