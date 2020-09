Samarbeidsutvalet støttar krav om lågare SFO-pris

Nyhende

Samarbeidsutvalet i Hornindal, beståande av Foreldrearbeidsutvalet (FAU), rektor, tilsette, elevar og representant frå kommunen, støttar utspelet frå FAU i juni i år om at prisane og ordninga for skulefritidsordning (SFO) i Hornindal må vurderast på nytt. Etter at Volda kommune vedtok nye vedtekter for SFO, innebar dette opptil firedobbel pris for SFO i Hornindal inneverande skuleår, samanlikna med førre skuleår. Tal brukarar er no nær halvert.