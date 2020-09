– Vi får fleire bein å stå på

Nyhende

– På grunn av stor plass i butikken tek vi no inn andre merke og, mellom anna skandinavisk design for både damer og herrar for å halde aktiviteten oppe. Multibrand betyr at vi kjem til å selje fleire klesmerke. Samstundes så vil hovudpakka vår framleis vere Moods of Norway, seier Jan Egil Flo. Han fortel at butikken no vil ha godt 400 kvadratmeter spekka med klede.