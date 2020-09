Meiner det er for farefullt med campingplass her

Nyhende

Det er Aaland Arkitektkontor som på vegner av grunneigar Sven Gøran Lidstrøm har fremja planinitiativet, der ønsket er å legge til rette for etablering av campingplass på Lunde. Her ser tiltakshavar mellom anna føre seg om lag 100 plassar for campingvogner, oppstillingsplass for bubil og servicebygg.