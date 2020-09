Nyhende

Kommunalsjef Hilde Lødøen vart av kommunestyret før jul utfordra til å seie noko om det samla vedlikehaldsbehovet for skulane og barnehagane i kommunen. Her er ein i sluttfasen med ein større rapport, utarbeidd av Bygg og anleggsavdelinga i samarbeid med takseringsfirmaet Ose AS frå Ørsta.