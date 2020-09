Fekk fjellet på heimstaden tilbake på kartet - og då var det ein meter høgare

– Eg reknar med at eg vert hugsa for dette i heimbygda. Om ikkje anna så for den ekstra meteren! ler Even Inge Nesje, som har fått barndommens fjell i Oppstryn tilbake på kartet. Til og med ein meter høgare enn tidlegare!