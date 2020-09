Nyhende

Kommunestyret gav før jul administrasjonen i oppdrag å utarbeide eit kostnadsoverslag for barnehage i Innvik med kapasitet for tre avdelingar. I dag er barnehagen for Innvik og Utvik samlokalisert i det tidlegare skulebygget i Utvik, og denne er godkjent for to avdelingar. Denne er i dag fylt opp.