Klart varsel frå Hareide

Nyhende

Samferdsleminister Knut Arild Hareide sendte ut eit klart varsel onsdag kveld, då han gjennom ein artikkel i Aftenposten uttrykte seg klokkeklart om at dagens Nasjonal Transportplan er urealistisk. I følgje avisa seier Hareide at terskelen for å starte planlegging av nye prosjekt vert mykje høgare enn før. På spørsmål frå avisa om det no vert Vestland mot Innlandet, til dømes ferjefri E39 mot dobbeltspor på jernbanen mot Lillehammer, seier han at det heller vert Vestland mot Vestland og Innland mot Innland.