Frå Oldedalen til Stardalen via Oldeskaret

Søndag 16. august arrangerte Indre Nordfjor Turlag, tur frå Briksdalen over Oldeskaret til Stardalen.

Turfølget starta turen frå Melkevoll i strålande solskin. I ein turskildring sendt Fjordingen, fortel ein om ei bratt oppstigning til om lag 600 høgdemeter.

– Stien er nyleg oppgradert av sherpaer som har laga til fine trappetrinn. På dei brattaste partia er det i tillegg tilrettelagt med kjetting, fortel Eva Guddal.

Ho fortel om ei fantastisk utsikt over Oldedalen og Briksdalsbreen etter kvart som turfølget kom høgare.

– Vi tok ei lita foto-pause då vi kom til eit spesielt skar som ser ut som at eit berg har losna frå fjellsida. Skaret er akkurat breitt nok til at vi kan passere, fortel Guddal.





Stemneplass ved toppvarden

Over skaret måtte turfølget på snøen, utan at den laga problem for turen vidare.

– Snøen var god å gå på, heilt opp til det høgaste punktet på 1.100 høgdemeter, fortel Guddal.

Ho legg til at varden på denne toppen har ei spesiell betydning.

– Toppvarden markerer ein gamal stemneplass. I samband med unionsoppløysinga tok folket både i Oldedalen og i Stardalen til å halde sommarstemne akkurat der, fortel ho.

Etter ei god matpause på denne stemneplassen vandra turlaget vidare mellom fjell, vatn og bre.

– Vi gjekk ned langs Storevatnet og over Spelemannsmyra før vi kom ned til Haugastøylen.

Nedanfor Haugastøylen kom vi inn på ein grusveg som vi følgde ned til Høyset i Stardalen, fortel Guddal.

I Stardalen venta ein buss som køyrde følget tilbake til Oldedalen.

– Det var ein fantastisk fin tur som tok til saman ca. seks timar inkludert gode pauser. Vi må få takke Indre Nordfjord Turlag som arrangerer slike fin turar, seier Guddal.

Saka er basert på tilsendt turbeskriving frå Eva Guddal.