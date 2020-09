I dag er det Strandryddedagen - ut og rydd!

Nyhende

- Laurdag 19. september finn Strandryddedagen stad for 10. gang, og sjølv om det er trist at det fortsatt er behov for denne nasjonale dugnaden, har vi også mykje å feire, seier dagleg leiar i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen i ei pressemelding.

I løpet av 10 år har fleire titalls tusen frivillige bidratt til å fjerne over 7.000 tonn søppel frå norsk natur. Dei frivillige har såleis bidrege med ein eineståande innsats mot forsøpling, både gjennom rydding og gjennom folkeforsking.

– Denne folkeforskninga har gitt oss unik innsikt i sammensetjinga av det marine avfallet og gitt oss muligheiter til å identifisere potensielle kilder, og Hold Norge Rent ønskjer å berømme dei frivillige som har tatt seg tid til å registrere funn år etter år, skryt Gulbransen

Takkar avfallsbransjen

Saman med feiringa av frivilligheita, må også avfallsbransjen feirast, meiner Lise Gulbransen.

– Utan innsatsen til kommunale, interkommunale og private avfallsselskap hadde det ikkje vore mulig å gjennomføre Strandryddedagen, som også har vore utvida til Strandryddeveka og i mange tilfelle heilårsrydding, seier ho.

– Friluftsrådea og Skjærgårdstjenesten har også bidratt frå første stund, legg ho til.

– Desse bidrog til å rydde kysten vår i ei årrekkje før den første Strandryddedagen, og dei har spelt ei heilt sentral rolle i utviklinga, i tillegg til ei rekke andre lokale og regionale aktørar som har kome til etter kvart.

Norges største nasjonale ryddedugnad

Hold Norge Rent takkar også dei faste samarbeidspartnarane som har vore med frå starten, og framleis støttar frivillig opprydding, og alle andre støttespelarar som er med og gjev Norges største nasjonale ryddedugnad muligheter til å fortsetje år etter år.