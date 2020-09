Det er ikkje nok influensavaksine til alle

Nyhende

FHI fekk ikkje kjøpt inn nok vaksinar mot årets sesonginfluensa grunna stor global etterspurnad, skriv [URL]Stavanger Aftenblad.;https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/VqRGA1/det-kan-bli-rift-om-arets-influensavaksine-na-stanser-fhi-salget-til#xtor=RSS-3[/URL]Folkehelseinstituttet stoppar no salet av influensavaksine til kommunane for å sikre at det blir nok til dei eldste i befolkninga. Totalt er 1,6 millionar nordmenn i risikogruppene og det blir derfor for lite dersom alle risikopasientar vel å vaksinere seg.

I år er det også bestilt 100.000 dosar med vaksinen Fluad, som beskyttar dei eldste. Dette er ein kraftigare vaksine. Problemet er at denne spesialvaksinen ikkje kjem til Noreg før i november. Derfor har FHI førebels stoppa bestillinga frå kommunane på den ordinære vaksinen. Det kan sikre at dei eldste får ein av dei to vaksinetypane.

– Vi jobbar no med å lage råd til resten av befolkninga og vil kommunisere dette snart, seier seniorrådgjevar i FHI, Kjersti Rydland, til avisa.

Ho seier at personar som ikkje er i risikogruppene, har lågare risiko for å få alvorleg influensa. Vaksinen ikkje er spesielt effektiv dersom ein vil unngå luftvegssymptom i vinter fordi influensa berre står for ein liten del av det totale talet på luftvegsinfeksjonar.

Rydland oppmodar folk i risikogruppene om å ta kontakt med fastlegen sin eller sjekke informasjon frå kommunen som gjeld vaksinasjonen i haust.

Apotekerforeningen trur at apoteka får levert cirka 300.000 vaksinedosar. Det opplyser kommunikasjonssjef Jostein Soldal til avisa. Dette kjem i tillegg til det FHI har bestilt.