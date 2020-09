Nyhende

Det var Stryn Venstre som hadde invitert ministeren til Olden for å ta det potensielle fredingsobjektet nærare i augesyn. Og det er ikkje tvil om at den ærverdige eigedomen etter ekteparet Singer har stort behov for tilførsel av pengar. Det er mange bygg som skal ivaretakast og berre det føreståande takarbeidet på hovudhuset har fått eit prisestimat på vel to millionar.