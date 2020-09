Nyhende

Leiinga og styret for Loen Skylift og Hoven restaurant kviler ikkje på suksessen dei har hatt sidan opninga i mai 2017. Anlegget på fjellet har vore i kontinuerleg utvikling sidan det vart opna, både med bygging av nye stiar og utkikspunkt, tilrettelegging for luftsport, bygging av butikk på taket av kafeteriaen, for å nemne noko. Parallelt er det og bygd nye klatreruter og ziplines.