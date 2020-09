- Som å finne tre feil med Jesus

Knut Arild Hareide varslar store endringar i kommande Nasjonal transportplan. – Den største endringa blir måten vi planlegg på, seier ministeren. Ministeren er klar på at ein til no har hatt ein sedvane der alle vegprosjekt som blir godkjende politisk, blir gjennomførte. – Kan de komme på eit vegprosjekt der ideen er kommen for så seinare å bli lagt heilt bort? Det er nesten som å finne tre feil med Jesus. Det er ikkje enkelt!