Per Bolstad-plass vart rimelegare

Nyhende

Teknisk utval godkjende samrøystes sluttrapporten for opprustinga av Per Bolstad-plass.

Rekneskapen viser at løyvinga er på 4.910.000 kroner (inkludert 410.000 kroner frå lokalt næringsliv) medan førte kostnader ved prosjektavslutning er pålydande 4.613.958 kroner.