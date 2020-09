Nyhende

Det seier Bjørn Fonn, tillitsvald for dei 18 bussjåførane i Stryn som er organiserte i Yrkestrafikkforbundet. Han får nikk frå kollega Leif Harald Stensaker og Edvard Hartvigsen. Medan Fonn og Stensaker er tilsette i Firda Billag Buss AS, er Hart-vigsen tilsett i Vy Buss og organisert i Fellesforbundet. Men dei har same krav til arbeidsgjevarane.