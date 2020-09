Har leia ekspedisjonar til Nordpolen og Sydpolen - no har han valt Olden

Inge Solheim har leia mellom 20 og 30 polekspedisjonar og har kjende stjernenamn på kundelista. Mannen som valde vekk ei bankkarriere for å leie folk til Himalaya, Nordpolen og Sydpolen, og som siste åra har vore busett i London, har no valt Olden som base og vil skape turopplevingar her.