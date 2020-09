Regjeringa løyvde 100 millionar kr i året til sjukeheimskjøkken - svært få kommunar søkjer

Nyhende

– For mange eldre er maten eitt av høgdepunkta gjennom dagen. Eg ønsker derfor at fleire eldre skal få servert sunn, god og heimelaga mat som ser innbydande ut. Eg håpar no at kommunane nyttar høvet og søkjer på tilskotet, sa eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug då ordninga vart lansert.