Nyhende

Statens vegvesen hadde tungbilkontroll ved Kjøs bru måndag kveld.

Av kontrollrapporten går det fram at ein førar måtte fjerne sikthindrande ting frå frontruta, ein førar måtte smørje svingskiva på køyretøyet, og eitt køyretøy måtte stå til det var slutta å renne frå lasta.

Vidare fekk eitt køyretøy mangellapp for oljelekkasje, ein førar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletidsregelverket og eitt køyretøy fekk mangel for manglande skilt foran.

I alt 116 køyretøy var innom kontrollplassen.