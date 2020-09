Frå Fjordingen-arkivet: Var 20 m frå bjørnen på Tverrfjellet

Nyhende

Fjordingen for 10 år sidan: – Avstanden var 20 meter, og vi såg ikkje syner, seier ekteparet frå Verdal. Ekteparet var eitt par timar etter observasjonen tilbake på plassen saman med rovviltkontakt Ingolf Folven. – Vi har tenkt og tenkt på dette i etterkant, men har kome til same konklusjonen. Ikkje kunne det vere sau, og ikkje kunne det vere ein schäferhund eller andre dyr. Avstanden var trass alt berre 20 meter. Vi såg det vi såg, pelsen var mørkebrun, og hovudet og nakken var kraftig på dyret som speida i retning badedammen, seier Vidar Smolan. Rovviltkontakt Folven tok kontakt med jeger og hundeeigar Birger Hogrenning. Sistnemnde sine to bayerske viltsporhundar reagerte heilt spesielt og annleis enn dei vanlegvis gjer når det dreier seg om søk etter hjort og elg. – Noko reagerte dei på. Kva det var er uvisst, seier Hogrenning.