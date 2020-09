Nyhende

– Vi må prøve å lage ei erstatning for Strynemessa som er sterkt sakna i år, seier leiar i Stryn Handel, Olav Atle Øvreberg. Han fortel at handelsstanden kjem til å ha langope og ha gode «messeprisar» slik det har vore tradisjon for under Strynemessene opp gjennom åra.