Busstreiken er over

Nyhende

– Likevel må folk belage seg på at det vil vere driftsforstyrringar utover heile dagen, skriv Yrkestrafikkforbundet i ei pressemelding torsdag morgon.

Eit fleirtal av forhandlingsdelegasjonen tilrår oppgjeret. No skal forhandlingsresultatet ut på uravstemming til medlemmene i dei fire organisasjonane.

Dersom forslaget får fleirtal i den samla medlemsmassen, blir oppgjeret godkjent.

– Vi har meir enn dobla det opphavlege tilbodet frå arbeidsgivar. Det blir gitt generelle tillegg på til saman 5,50 kroner, og dessutan 1 krone som fagbrevtillegg i 2020, uttaler forbundsleiar i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes i ei pressemelding.

– Partane har gjort forbetringar i avtalen som forhindrar at bussjåførane kjem dårleg ut i samordna oppgjer og følgjande mellomoppgjer, slik som i 2018 og 2019, uttaler forbundsleiar i Fellesforbundet Jørn Eggum.

– Lønnsvekst på 20.000

Ifølgje VG opplyser Fellesforbundet at alle blir sikra ein lønnsvekst på 9 kroner. Dette blir fordelt med 6,50 kroner i lønnsauke i 2020 og ei opptrapping med 2,50 kroner i 2021. I tillegg kjem det generelle tillegget i mellomoppgjeret i 2021.

– Årslønnsveksten blir då nærare 20.000 kroner for den enkelte sjåføren. Av andre gjennomslag har vi sikra at det skal jobbast med å sjå på arbeidstidsordningar og tryggingstiltak, seier Eggum.

Dei første bussjåførane vart tekne ut i streik søndag 20. september. Totalt la over 8.000 bussjåførar landet over ned arbeidet, og streiken har ramma heile landet.

– Vi vil takke befolkninga og passasjerane våre for den massive støtta vi har opplevd gjennom streiken, seier forhandlingsleiar Stein Guldbrandsen i Fagforbundet, som fortel at sjåførane har opplevd massivt med støtteerklæringar frå nordmenn over heile landet.

– Ei balansert løysing

Administrerande direktør Jon Stordrange i NHO Transport er fornøgd med løysinga ein har komme fram til.

– Vi er glade for at streiken er over. Ikkje minst av omsyn til passasjerane, som igjen kan bruke bussen for å komme til jobb, skule og fritidsaktivitetar på ein miljøvennleg og sikker måte, seier Stordrange i ei pressemelding.

Overfor NTB utdjupar han korleis NHO Transport ser på løysinga.

– Vi er fornøgd med ei balansert løysing som begge partar kan leve med. Det er viktig å avslutte streiken så fort mogleg for passasjerane sin del.

(NPK)