Nyhende

Skår vart nyleg valt inn i styret til Energiselskapet Stryn, og frå før har den tidlegare konserndirektøren i DNB teke på seg oppgåva som styreleiar for Jostedalsbreen nasjonalparksenter. Han er busett i Asker, men med hytte like ved der han trakka sine barnesko, er han ofte på heimlege trakter. Kvifor han no engasjerer seg i bygda han vaks opp i har han derimot ikkje eit krystallklart svar på.