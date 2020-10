Nyhende

Haugen meldte seg som kjøpar tidlegare i år, etter at Volda kommune først kjøpte næringstomta frå Svein Løvlid. Haugen fekk kjøpe arealet for same sum Volda kommune gav; 3,2 millionar kroner. I følgje kjøpekontrakta har han i tillegg betalt i overkant av 173.000 kroner i kostnader i samband med overdraginga.