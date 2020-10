Dale lovar å få med skipstunnel

Nyhende

Stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp) lovar at det skal kome pengar til oppstart av Stad skipstunnel i statsbudsjettet for neste år.

– Vi forventar investeringsvedtak no, det er berre å setje i gang, seier stortingsrepresentant Dale (Frp), til NRK.

Tunnelen som er meint å gjera skipsfarten tryggare er greidd ut statleg 21 gongar. No går den 22. utgreiinga føre seg, «ekstern kvalitetssikring av forprosjektet». Fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp), meiner det er siste sjanse for dagens Storting å vedta skipstunnelen. – Skipstunnelen er no så greidd ut at leveransen berre må kome, seier han til NRK.

Om bygginga skal starte som lova i Nasjonal transportplan, må dei fyrste 60 millionar kronene vere inne i statsbudsjettet.

Ordførar Alfred Bjørlo (V) krev òg at hans eiga regjering leverer, og at bygginga startar i 2021, som lova i Nasjonal transportplan. (NPK)