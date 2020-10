To nye koronatilfelle i Stryn

Nyhende

Kommuneoverlegen melde torsdag om at to nye personar har testa positivt for Covid-19 i Stryn kommune.

Dette er dei to første tilfella i Stryn sidan slutten av juni.

Kommuneoverlege Marius Solbakken opplyser at kommunen seint onsdag kveld fekk informasjon om at to personar som er bustette i Stryn kommune har testa positivt på Covid-19.

Personane har inga tilknyting til kvarandre. Begge har blitt smitta på reise, og har vore i karantene etter at dei kom til Stryn.

- Begge personane har symptom som kan samanliknast med forkjøling. I samband med disse to smittetilfella er to nærkontakter sett i karantene i Stryn, opplyser kommuneoverlegen, som legg til at Stryn kommune opplever at ein har tilfredsstillande kontroll over smittevegar i desse to tilfella, og at smittetilfella ikkje har nokon verknad på normal drift og aktivitet i kommunen.

