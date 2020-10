Nyhende

Det er knytt ein viss spenning til kryss-løysinga for E39 på Byrkjelo då Gloppen kommune framleis ikkje har ein godkjend kommunedelplan for det aktuelle området. Det skal vere ein føresetnad for å oppfylle grunnlaget til å få E39 Byrkjelo – Grodås (alt. Svarstad) vurdert til NTP.