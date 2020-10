Vil ha skogsvegrydding på hausten

Nyhende

Magne Garlid er bonde og bur i Garlida i Stryn, høgt og fritt ovanfor Sunde ved Oppstrynsvatnet. Her har han levd tett på naturen heile livet. Garlid fortel at han alltid har vore interessert i naturen. Når han samanliknar observasjonane sine no, i forhold til før, ser han store endringar. Mange av småfuglane blir sjeldnare og sjeldnare å sjå og nokre er heilt borte, fortel han.