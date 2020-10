Tek kommuneadministrasjonen i forsvar

Nyhende

Han syner til saka der Stryn Næringssamskipnad (SNS) fortel at det i arbeidet med næringsstrategien for kommunen kom fram misnøye med administrasjonen sin innsats opp mot næringslivsretta spørsmål.

Også næringslivet peika på samarbeidsutfordringar Også næringslivet i Stryn har peika på samarbeidsutfordringar mellom administrasjon og politisk leiing i kommunen. Det kom fram i arbeidet med næringsstrategien.

– Eg ser kva SNS uttalar, men det er viktig for meg å understreke at eg har full tillit til leiargruppa og dei andre tilsette i kommunen. Eg vil endå ein gong presisere at eit samla kommunestyre vart einige med tidlegare kommunedirektør om ei sluttavtale fordi ein gjensidig ikkje opplevde å ha same syn på vegen vidare. Same dag som avtalen blei godkjent, sende eg ut ei melding til alle tilsette der eg presiserte at arbeidsgjevar, altså politikarane, har full tillit til alle tilsette, inkludert administrasjonen og toppleiargruppa. Eg sit tett på desse og veit meir enn nokon korleis dei arbeider under press for å gjere det beste for kommunen sine innbyggarar, seier Kjøllesdal.

Han vil no gå i dialog med SNS. – Ei god utvikling i Stryn er avhengig av god dialog og samarbeid. Eg har difor invitert SNS og leiargruppa til felles møte med politisk leiing måndag, seier Kjøllesdal.