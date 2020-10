NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold:

- Det må sterkare lut til for å redde reiselivsnæringa gjennom krisa

Framlegget til statsbudsjett inneheld ikkje nok til å berge reiselivsnæringa gjennom krisa, meiner NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold. ─ Regjeringa anslår sjølv at koronakrisa vil vare til over sommaren 2021. Då er det overraskande at kompensasjonsordninga ikkje blir vidareført på tilnærma same nivå i statsbudsjettet for neste år, seier Devold.