Nyhende

Formannskapet hadde til handsaming dei tre avtalane som er knytt til salet av næringsareal på Skarsmyra. Dei to kjøpsavtalane, mellom henhaldsvis kommunen og Vinsrygg Maskin og kommunen og Kveen AS, var i prinsippet vedtekne allereie i mai, og baud heller ikkje på diskusjon. Meir hovudbry er knytt til deponeringsavtalen kommunen har gjort med Vinsrygg Eigedom, sidan denne er av Kveen AS klaga inn for KOFA (Klagenemnda for offentlege anskaffingar).