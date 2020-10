Nyhende

Fleire prestar Vårt Land har snakka med, fortel at dei planlegg ut frå dei reglane og restriksjonane som gjeld i dag. Det betyr for dei fleste at det går mot ei litt meir utradisjonell julehøgtid. Samtidig ønskjer Kyrkja å strekkja seg lang for å gje folk eit best mogleg tilbod.