Fleire enn før kjenner til allemannsretten

Nyhende

Kunnskapen om allemannsretten, lova som gir alle rett til å ferdast og opphalde seg i utmark i Norge, har gått kraftig opp. Spesielt har kunnskapen gått opp blant dei mellom 15 og 24 år. Medan 65 prosent av dei som svarte i 2016, hadde høyrt om allemannsretten, hadde 82 prosent i denne aldersgruppa som svarte i år, høyrt om lova, skriv Norsk Friluftsliv.

I tillegg seier 54 prosent av befolkninga at dei kjenner ganske eller svært godt til innhaldet i allemannsretten, det er ein auke på ti prosent frå 2018.

Organisasjonen meiner den auka kunnskapen er svært godt nytt.

– Viss vi skal verne friluftslivet slik vi kjenner det, er det viktig at dei som veks opp i dag òg har eit forhold til allemannsretten. Den er ein viktig føresetnad for at naturen skal halde fram med å vere tilgjengeleg for alle, seier Siri Meland, fungerande generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i pressemeldinga.

Ho meiner rolla naturen og friluftslivet har fått for nordmenn under pandemien, har bidrege til den auka kunnskapen.

– Spesielt norgesferien i år, der mange tok turen ut i norsk natur, har nok bidrege til å setje temaet på dagsordenen, seier i Meland, og legg til at det kjem i tillegg til ein sterk friluftslivstrend dei siste åra.

Sjølv om allemannsretten byggjer på ein lang tradisjon i Noreg, er den stadig under press, understrekar Meland.

– Kvar gong nokon prøver å ta betalt for bruk av natur, set opp ulovlege stengsler eller byggjer ned natur som skal vere open for alle, er det ein trussel mot allemannsretten. Det er derfor viktig at vi held fram med å lære dagens barn og unge om han, seier ho.

Fakta om allemannsretten

- Allemannsretten er lovfesta gjennom friluftslova, og gir alle rett til å ferdast, opphalde seg i og hauste av naturen, uavhengig av kven som er grunneigar. Lova er basert på respekt for naturen, og alle besøkande er venta å ta omsyn til bønder, grunneigarar og andre brukarar, og å vareta miljøet.

- Retten inneber ei plikt om å forlate naturen slik ein fann han, og vise omsyn til andre menneske, dyre- og fugleliv.

- Du kan gå fritt kor du vil i utmark, så lenge det skjer på ein omsynsfull måte. Plikta til å ferdast sporlaust og ikkje gjere unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjeld alltid. På innmark kan du gå tur på vegar og stiar, så lenge du held god avstand til hus, hytte, hagar og gardstun.

- Du kan òg gå over frosen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april.

(©NPK)