Let ein elva leve sitt eige liv, er det berre eit tidsspørsmål før ein flaum gjer stor skade på Hjelle

Nyhende

Vatn treng plass for å renne fritt. Når elver fyller seg opp med stein og grus, vil vatnet ta med seg tre og røter i neste omgang. Ved ein storflaum, slik vi har sett både på Nordsida og i Utvik dei seinare åra, skal det lite til for at heile lokalsamfunn kan bli raserte av vatn på ville vegar.