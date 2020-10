–Det heile blei ganske tilrota

Nyhende

Dette kjem fram i tilsvaret som Stryn kommune har gitt KOFA (Klagenemnda for offentlege anskaffingar) etter klagen frå Kveen AS. Kommunen blir anklaga for ulovleg direkte anskaffing, etter at det vart avtalt vederlag til Vinsrygg Eigedom for opparbeiding av ei kommunal tomt. Avtalen skal formelt godkjennast i kommunestyret torsdag.