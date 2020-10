Skarsmyra-avtalen:

Politikarane vedtok potensiell lovstridig avtale - og gransking av kommunen

Ein intensjon i eit notat frå 2015, som aldri har vore lagt fram for politisk handsaming, vart avgjerande for utfallet i «Skarsmyra-saka». Men no skal kommunen granske seg sjølv for å bli betre på forvaltning av næringsareal.