– Vi er veldig stolte og imponerte

– Vi er utruleg stolte og imponerte over at han gjer dette, seier dotter Janet Surette og svigerson Hans -Magnus Mikalsen Nedreberg, etter at David Surette i Canada har bygd vikingskip til barnebarnet Amund David (3) i Stryn. Og den vordande eigaren av vikingskipet, han gler seg til å sette segl!