Berre fem gjester i private heimar

Nyhende

Frå og med midnatt natt til onsdag er regjeringa si anbefaling at ein i private hus, hager eller hytter ikkje bør ha meir enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. Dersom alle gjestene er frå same husstand, kan ein vere fleire.

I private samankomster på offentleg stad eller i leigde lokale, skal ein ha ei grense på maksimalt 50 personar. Og grensa på 600 personar på utandørs arrangement vil gjelde berre der alle i publikum sit i fastmonterte sete.

Barn og unge i same kohort i barnehage eller på barneskulen, er ikkje omfatta av avstandsreglar og eit makstal på fem gjester.

Når borna no ser fram til halloween, anbefaler Folkehelseinstituttet at borna ikkje går til stader ein ikkje har kontakt med til vanleg.

Under regjeringa si direktesendte pressekonferanse måndag, var statsminister Erna Solberg tydeleg på at innstrammingane vert gjort for å få kontroll på smittesituasjonen.

- Tiltaka vi no set i verk, skal vare til byrjinga av desember. Då er håpet å få ned smitten, slik at vi kan feire jul slik vi pleier, med besteforeldre og storfamilien samla, sa Solberg.

Og ho var tydeleg på at når det er sett eit tal på maks fem gjester privat, betyr ikkje det fem nye kvar dag.

Regjeringa innfører og strengare reglar for utanlandske arbeidarar som kjem inn i landet.

- Utanlandske arbeidstakarar frå raude land kan ikkje lenger starte på jobb før karantenetida på 10 dagar er gjennomført. Denne endringa vert gjeldande frå midnatt natt til laurdag.

Håpet bak alle dei nye reglane er at strengare tiltak skal resultere i lågare smittetal i løpet av to-tre veker.