Kva skjer med innspelet om kraftutbygging i Strynevassdraget?

Ordførar Per Kjøllesdal sa tidlegare i år at han ønskjer å starte prosessen med å få til flaumdempande kraftutbygging i Strynevassdraget, der flaum skapar problem og store skadar for dei som bur og driv næring langs vassdraget.

Strynevassdraget vart varig verna i 1993, og planane for Breheimen-utbygginga vart lagt bort. Den gongen var det eit kontroversielt prosjekt, som mellom anna resulterte i den omfattande Berg Breheimen-aksjonen.

Kjøllesdal poengterer at vasskraftutbygging no ikkje betyr tørrlegging av elvar.

– Øvre Otta-utbygginga er eit særs godt døme på det. Dette prosjektet vart kraftig redusert, men har likevel ein viktig funksjon både for kraftforsyninga og som flaumdempande tiltak, sa Kjøllesdal til Fjordingen i sommar.

Fleire leiande politikarar i Stryn har sagt at dei ser positivt på utspelet frå ordføraren. Nokre har også vore i tvil, eller direkte negative.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn sa under eit besøk i Olden i september at vassdragsvern er viktig på generelt grunnlag, men at han har sagt til Kjøllesdal at han vil sjå på kva som finst av handlingsrom og kva som er NVE sine vurderingar.

I samband med Venstre-statsrådane sitt besøk i Loen stilte Fjordingen spørsmålet om ministeren er komen lenger i saka.

- Nei, det er ikkje noko nytt sidan sist. Men som sagt, dette er eit innspel som eg tek med meg og vil få vurdert. Eg ser problemstillinga.