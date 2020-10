Nytt koronatilfelle i Stryn

Nyhende

Stryn kommune opplyser at det er stadfesta eit nytt smittetilfelle av Covid-19 i kommunen.

- Personen har vore på reise rødt land (område med høgt smittepress). Personen har vore i heimekarantene etter reisa, og det er ingen andre nærkontakter som har har behov for karantene, opplyser kommunen på sine heimesider.

Kommunen minner vidare om nasjonale smitteverntilta som gjeld frå onsdag 28. oktober:

I private heimar, hagar eller hytter bør ein ikkje ha meir enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmar. Dersom alle gjestene er frå same husstand, kan ein vere fleire. Dette betyr at to familiar kan møtast, sjølv om dei har mange born.

Avgrensinga om at ein ikkje bør ha fleire enn 5 gjester, gjeld ikkje for barnehage- eller barneskulekohortar. Born og unge som er i same kohort i barnehagen eller på barneskulen, unntakast frå avstandskravet på arrangement.

Stryn kommune anbefaler at alle er saman med færre personar i sosiale samanhengar, i kortare tid og ikkje med for mange forskjellege personar i løpet av ei veke.



Private samankomstar på offentleg stad eller i leigde eller lånte lokale skal ha ei grense på maksimalt 50 deltakarar.



Dagens adgang til å ha 600 personar til stades på utandørs arrangement, er avgrensa til å gjelde arrangement der alle i publikum sit i fastmonterte seter.