Tre vart til to, men alle fusjonspengane til Sogn

Nyhende

Sogn og Fjordane fylkeskommune gav i fjor grønt lys for 15 millionar kroner i tilskot til nytt felles fruktlager på Håbakken ved Lærdal og felles organisering for frukt og bærnæringa i Sogn og Fjordane. Søknaden vart sendt på vegne av Lærdal Grønt, Innvik Fruktlager og Sognefrukt 12. april i fjor. I sitt tilskotsbrev datert 4. desember 2019 stadfesta fylkeskommunen eit tilskot på 15 mill. kroner til ny infrastruktur og felles organisering for frukt og bærnæringa i Sogn og Fjordane.