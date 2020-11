Nyhende

Stryn sitt G20-lag i fotball spelar søndag ettermiddag avgjerande kamp borte mot Florø. Med eitt poeng eller meir er seriemeisterskapen sikra. Sjansane bør vere gode, for då dei møttes sist vart det 10-3 til stryningane.

Også Stryn sitt J20-lag er i aksjon i viktig kamp i helga. Dei møter tabelleiar Kaupanger i nest siste serierunde. Dei to laga har like mange poeng, men her bør Stryn helst vinne med tanke på krinsmeisterskapen, på grunn av stor målskilnad i favør sogningane.