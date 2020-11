Nyhende

Ordførar i Gloppen, Leidulf Gloppestad seier til Fjordingen at han er nøgd med at kommunestyret vart samde om ei løysing for E39 der ein altså har valt ein tilførselsveg ned til dagens E39, framfor ei større kryssløysing som vil krevje betydeleg meir dyrka mark.