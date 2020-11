57 personar sett i karantene

Nyhende

- Ein elev ved Volda ungdomsskule har testa positivt på korona. Det har utløyst karantene for 57 elevar og tilsette ved skulen, melder kommunen i ein pressemelding søndag.

– 47 elevar, tre lærar og sju studentar er no i karantene, og dei skal teste seg for korona. Dette gjeld niandeklassingar og heile det 9. årssteget har fått beskjed om at det vert heimeundervisning komande veke, seier kommunalsjef for oppvekst i Volda, Per Ivar Kongsvik til Møre-Nytt. Han opplyser at karantenen vil vare i ti dagar frå fredag.

På Folkestad vart skulen stengt fredag, fordi ein tilsett har testa positivt. Der vert dei heimeundervisning heile veka.