Nyhende

UP skreiv ut i alt ti forenkla førelegg i ein kontroll på rv 15 i Stryn måndag. Fire bilførararar fekk førelegg for å ha køyrd for fort. Høgste målte fart i 80-sona var 104 km/t.

Fire personar måtte betale gebyr for å ha snakka i handhalden mobiltelefon medan to fekk gebyr for ikkje å ha brukt bilbelte, opplyser UP.