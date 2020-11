Fjellvande Hildegunn måtte be om hjelp - no åtvarar ho andre

Hildegunn Marie Standal Dragsund er ei fjellvand dame. Men for to veker sidan kunne det gått skikkeleg gale. Då det mørkna i ulendt terreng, vart 113 og helikoptertransport redninga. Ho er takksam for god hjelp og mobildekning i ein vanskeleg situasjon.