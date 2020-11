Nyhende

Austefjord skule er vedtatt lagt ned, men kor elevane ved skulen skal gå på skule har dei involverte kunne ta stilling til i ei høyringsrunde. Austefjord grendeutval skriv at dei fryktar at vala om krinsgrenser skal verte splittande for bygda og viser til gjennomført folkemøte der det kom fram ulike syn;