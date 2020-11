Sjåfør mangla løyve, kontrollørane sender rapport

Nyhende

Statens vegvesen hadde kontroll ved Kjøs bru onsdag.

To førarar måtte rydde siktsona, eitt køyretøy mangla ein kjetting og hadde for mykje utstikk på containeren som måtte settast av på plassen. Det mangla også løyve, og det vert sendt rapport til løyvemyndigheitene.

Eitt køyretøy fekk mangellapp for sprekk i frontrute. Ein førar fekk gebyr for dekk under minstemål. Eitt køyretøy hadde manglar ved underkøyringshinderet, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.

108 tungbilar var innom kontrollplassen, 38 vart kontrollerte nærare.